«Ростех» может запросить средства ФНБ на строительство мусоросжигательных заводов

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Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что компания может запросить средства ФНБ на строительство мусоросжигательных заводов в России.
«Ростех» может запросить средства ФНБ на строительство мусоросжигательных заводов
  • РИА Новости

«Мы предлагали, что какая-то часть должна быть из бюджета, основная же должна быть компенсирована за счёт расширенной ответственности производителей. Каждый производитель, производящий любую продукцию, в себестоимость закладывает сумму на утилизацию этой продукции», — цитирует его ТАСС.

По его словам, на господдерджку должно прийтись до 20% стоимости проектов, её варианты госкорпорация обсуждает с властями. Профильным министерствам «Ростех» уже представил различные конфигурации финансовых моделей.

«Одна из моделей учитывает средства ФНБ», — уточнил Чемезов.

В апреле Министерство финансов России предложило отложить решение о финансировании проекта «РТ-Инвеста» по строительству 25 заводов по сжиганию мусора до того момента, пока не заработают на полную мощность первые пять заводов в Казани и Подмосковье.

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