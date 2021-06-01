«Ростех» может запросить средства ФНБ на строительство мусоросжигательных заводов

Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что компания может запросить средства ФНБ на строительство мусоросжигательных заводов в России.

«Мы предлагали, что какая-то часть должна быть из бюджета, основная же должна быть компенсирована за счёт расширенной ответственности производителей. Каждый производитель, производящий любую продукцию, в себестоимость закладывает сумму на утилизацию этой продукции», — цитирует его ТАСС.

По его словам, на господдерджку должно прийтись до 20% стоимости проектов, её варианты госкорпорация обсуждает с властями. Профильным министерствам «Ростех» уже представил различные конфигурации финансовых моделей.

«Одна из моделей учитывает средства ФНБ», — уточнил Чемезов.

В апреле Министерство финансов России предложило отложить решение о финансировании проекта «РТ-Инвеста» по строительству 25 заводов по сжиганию мусора до того момента, пока не заработают на полную мощность первые пять заводов в Казани и Подмосковье.