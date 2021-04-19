РБК: Минфин предложил отложить строительство 25 мусоросжигательных заводов

Министерство финансов России предложило отложить решение о финансировании проекта «РТ-Инвеста» по строительству 25 заводов по сжиганию мусора до того момента, пока не заработают на полную мощность первые пять заводов в Казани и Подмосковье.

Об этом пишет РБК со ссылкой на письмо замминистра финансов Ирины Окладниковой, направленное в кабмин.

Как заявили в пресс-службе Министерства финансов, ведомство совместно с Минэкономразвития провело анализ финансовой модели нового проекта «РТ-Инвеста» и направило свою позицию в кабмин.

По данным издания, компания «РТ-Инвест» (дочка «Ростеха») в 2018 году начала строительство пяти мусоросжигательных заводов общей мощностью 3,35 млн т отходов в год за 180 млрд рублей — четырёх в Московской области и одного в Казани.

В мае 2020 года стало известно, что компания договорилась о строительстве ещё 25 аналогичных заводов. В феврале 2021 года сообщалось, что стоимость данного проекта составит 1,3 трлн рублей, а плановая выручка за 35 лет — 3,3 трлн рублей.

Ранее агентство «Крыминформ» сообщало, что в Симферополе заработал завод по сортировке ТКО.