В Симферополе заработал завод по сортировке ТКО
- РИА Новости
Об этом сообщает «Крыминформ».
На предприятии введена в эксплуатацию пока только первая очередь комплекса.
Сортировочный комплекс состоит из двух линий, каждая из которых способна принимать до 20 т мусора в час. В будущем здесь планируют увеличить мощность практически вдвое.
Уже в 2021 году предприятие сможет принимать до 250 тыс. т отходов ежегодно.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев рассказал в беседе с ФАН о ситуации с раздельным сбором мусора в России.