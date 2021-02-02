В Симферополе заработал завод по сортировке ТКО

Завод по сортировке твёрдых коммунальных отходов начал работу в Симферополе.

Об этом сообщает «Крыминформ».

На предприятии введена в эксплуатацию пока только первая очередь комплекса.

Сортировочный комплекс состоит из двух линий, каждая из которых способна принимать до 20 т мусора в час. В будущем здесь планируют увеличить мощность практически вдвое.

Уже в 2021 году предприятие сможет принимать до 250 тыс. т отходов ежегодно.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев рассказал в беседе с ФАН о ситуации с раздельным сбором мусора в России.