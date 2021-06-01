В Подмосковье рассказали о выплатах на школьную форму для семей с детьми-инвалидами

С начала 2021 года выплату на школьную форму в Московской области получили 815 семей с детьми-инвалидами.

Об этом сообщает телеканал «360».

Оформить льготу можно через МФЦ и управление социальной защиты по месту жительства. Она доступна семьям, которые воспитывают детей-инвалидов и доход которых ниже 20 370 рублей на человека.

«Размер выплаты составляет 13 020 рублей. Мера поддержки доступна учащимся подмосковных школ», — заявила заместитель председателя правительства Подмосковья Ирина Каклюгина.

По её словам, льгота распространяется и на детей, которые обучаются дома.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Адыгее напомнили о мерах поддержки, предусмотренных для семей с детьми.