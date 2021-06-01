Более 150 молодых семей в Подмосковье воспользовались соцвыплатой и купили жильё
- РИА Новости
Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональное Министерство жилищной политики.
Отмечается, что в подпрограмме «Обеспечение жильём молодых семей» приняли участие 53 муниципалитета. Так, жильё приобрели восемь семей из Ивантеевки, семь — из Лыткарина.
Всего с начала года свидетельства на такую выплату получили 214 семей, в том числе 100 многодетных.
Ранее, как сообщал портал «Юга.ру», в Адыгее напомнили о мерах поддержки для семей с детьми.