Более 150 молодых семей в Подмосковье воспользовались соцвыплатой и купили жильё

В 2021 году более 150 молодых семей в Московской области воспользовались социальной выплатой для приобретения жилья или строительства индивидуального жилого дома.

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональное Министерство жилищной политики.

Отмечается, что в подпрограмме «Обеспечение жильём молодых семей» приняли участие 53 муниципалитета. Так, жильё приобрели восемь семей из Ивантеевки, семь — из Лыткарина.

Всего с начала года свидетельства на такую выплату получили 214 семей, в том числе 100 многодетных.

Ранее, как сообщал портал «Юга.ру», в Адыгее напомнили о мерах поддержки для семей с детьми.