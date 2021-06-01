В Общественной палате России оценили идею ввести отцовский капитал

Заместитель председателя комиссии Общественной палаты России по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Юлия Зимова прокомментировала предложение ввести отцовский многодетный капитал.

«Это ещё одна мера поддержки для многодетных, но всё зависит от того, как это будет реализовано правительством. На данный момент у нас очень мало в стране мер поддержки для многодетных, поэтому это может быть разовый отцовский капитал либо ежемесячная поддержка. По опыту Сахалина мы можем увидеть, что там большой пакет мер социальной поддержки семей с детьми... серьёзно поднялась рождаемость за несколько лет», — заявила она в беседе со «Взглядом».

Со своей стороны, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с изданием «Правда.Ру» напомнила, что в России достаточно мер поддержки семей, в том числе многодетных.

«Здесь трудно сказать, почему именно «отцовский». Видимо, именно по гендерному признаку», — сказала она.

По её словам, для реализации такой меры нужно изыскать средства, произвести полный расчёт.

«И мы должны понимать, что предоставляя какие-то нормы, социальные гарантии, мы берём из других статей затраты, как и в семейном бюджете», — добавила Бессараб.

Ранее председатель Общественного совета, руководитель Совета отцов при уполномоченном при президенте России по правам ребёнка Андрей Коченов прокомментировал предложение ввести отцовский многодетный капитал.