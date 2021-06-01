В Общественной палате России оценили идею ввести отцовский капитал
- РИА Новости
«Это ещё одна мера поддержки для многодетных, но всё зависит от того, как это будет реализовано правительством. На данный момент у нас очень мало в стране мер поддержки для многодетных, поэтому это может быть разовый отцовский капитал либо ежемесячная поддержка. По опыту Сахалина мы можем увидеть, что там большой пакет мер социальной поддержки семей с детьми... серьёзно поднялась рождаемость за несколько лет», — заявила она в беседе со «Взглядом».
Со своей стороны, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с изданием «Правда.Ру» напомнила, что в России достаточно мер поддержки семей, в том числе многодетных.
«Здесь трудно сказать, почему именно «отцовский». Видимо, именно по гендерному признаку», — сказала она.
По её словам, для реализации такой меры нужно изыскать средства, произвести полный расчёт.
«И мы должны понимать, что предоставляя какие-то нормы, социальные гарантии, мы берём из других статей затраты, как и в семейном бюджете», — добавила Бессараб.
Ранее председатель Общественного совета, руководитель Совета отцов при уполномоченном при президенте России по правам ребёнка Андрей Коченов прокомментировал предложение ввести отцовский многодетный капитал.