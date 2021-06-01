В Совете отцов прокомментировали идею введения отцовского капитала

Председатель Общественного совета, руководитель Совета отцов при уполномоченном при президенте России по правам ребёнка Андрей Коченов прокомментировал предложение ввести отцовский многодетный капитал.

«Очень часто отцы остаются одни и, к сожалению, лишаются возможности какой бы то ни было помощи. А если речь идёт о полной семье, это тоже хорошо, потому что жизнь дорожает», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, одна из больших проблем для современного мужчины — отсутствие работы. Как отметил эксперт, любая материальная поддержка пойдёт на пользу.

Со своей стороны, лидер российского Союза отцов Юрий Соленов в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что отцовский капитал — это продолжение мер поддержки, которые нужны сегодня российским семьям.

«Это решает демографическую проблему, а также помогает российским семьям чувствовать себя счастливыми», — сказал эксперт.

Он также выразил мнение, что программа может стать важной мерой поддержки для многодетных вдовцов.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты России по демографии, член Совета при президенте по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей Сергей Рыбальченко предложил ввести отцовский многодетный капитал.

Отмечается, что инициатива разработана в рамках нового федерального проекта «Многодетная страна».