В майские праздники Казань посетили более 150 тысяч туристов

Во время майских праздников Казань приняла более 150 тыс. туристов и экскурсантов из Татарстана и других регионов России.

Об этом сообщает «Реальное время».

Как заявил глава регионального Госкомитета по туризму Сергей Иванов, больше всего гостей приезжают из Москвы и Санкт-Петербурга, а также из Московской и Ленинградской областей. Далее следуют туристы из регионов Приволжского федерального округа, Центральной России.

По словам Иванова, летний сезон для туристической сферы города ожидается более плодотворным, чем в 2020 году.

Он также отметил, что загруженность гостиниц Казани уже сейчас на хорошем уровне.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что Анапа приняла около 340 тыс. туристов с начала 2021 года, из них с 1 мая — 184 тыс.