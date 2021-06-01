В майские праздники Казань посетили более 150 тысяч туристов

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Во время майских праздников Казань приняла более 150 тыс. туристов и экскурсантов из Татарстана и других регионов России.
В майские праздники Казань посетили более 150 тысяч туристов
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Реальное время».

Как заявил глава регионального Госкомитета по туризму Сергей Иванов, больше всего гостей приезжают из Москвы и Санкт-Петербурга, а также из Московской и Ленинградской областей. Далее следуют туристы из регионов Приволжского федерального округа, Центральной России.

По словам Иванова, летний сезон для туристической сферы города ожидается более плодотворным, чем в 2020 году.

Он также отметил, что загруженность гостиниц Казани уже сейчас на хорошем уровне.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что Анапа приняла около 340 тыс. туристов с начала 2021 года, из них с 1 мая — 184 тыс.

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