В майские праздники Казань посетили более 150 тысяч туристов
- РИА Новости
Об этом сообщает «Реальное время».
Как заявил глава регионального Госкомитета по туризму Сергей Иванов, больше всего гостей приезжают из Москвы и Санкт-Петербурга, а также из Московской и Ленинградской областей. Далее следуют туристы из регионов Приволжского федерального округа, Центральной России.
По словам Иванова, летний сезон для туристической сферы города ожидается более плодотворным, чем в 2020 году.
Он также отметил, что загруженность гостиниц Казани уже сейчас на хорошем уровне.
Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что Анапа приняла около 340 тыс. туристов с начала 2021 года, из них с 1 мая — 184 тыс.