Ялта приняла более 250 тысяч туристов во время майских праздников

Почти половина туристов, приезжавших во время майских праздников в Крым, отправлялись в Ялту, заявила глава городской администрации Янина Павленко.

Об этом сообщает «Крыминформ».

«С 29 апреля по 10 мая, по официальным данным, в Крыму отдохнули 520 тыс. человек, причём половина из них — более 250 тыс. — в нашем городе», — сказала Павленко.

Она отметила, что и в настоящее время городские отели, базы отдыха и другие средства размещения заполнены почти на 80 — 85%.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что Анапа приняла около 340 тыс. туристов с начала 2021 года, из них с 1 мая — 184 тыс.