Ялта приняла более 250 тысяч туристов во время майских праздников
- РИА Новости
Об этом сообщает «Крыминформ».
«С 29 апреля по 10 мая, по официальным данным, в Крыму отдохнули 520 тыс. человек, причём половина из них — более 250 тыс. — в нашем городе», — сказала Павленко.
Она отметила, что и в настоящее время городские отели, базы отдыха и другие средства размещения заполнены почти на 80 — 85%.
Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что Анапа приняла около 340 тыс. туристов с начала 2021 года, из них с 1 мая — 184 тыс.