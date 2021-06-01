Ялта приняла более 250 тысяч туристов во время майских праздников

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Почти половина туристов, приезжавших во время майских праздников в Крым, отправлялись в Ялту, заявила глава городской администрации Янина Павленко.
Ялта приняла более 250 тысяч туристов во время майских праздников
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крыминформ».

«С 29 апреля по 10 мая, по официальным данным, в Крыму отдохнули 520 тыс. человек, причём половина из них — более 250 тыс. — в нашем городе», — сказала Павленко.

Она отметила, что и в настоящее время городские отели, базы отдыха и другие средства размещения заполнены почти на 80 — 85%.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что Анапа приняла около 340 тыс. туристов с начала 2021 года, из них с 1 мая — 184 тыс.

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