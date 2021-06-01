Два человека погибли при столкновении двух КамАЗов в Ростовской области

Два человека погибли при столкновении двух КамАЗов на трассе в Целинском районе Ростовской области.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя управления ГИБДД России по региону.

Уточняется, что столкнулись КамАЗ с полуприцепом и тягач КамАЗ.

«От удара произошло возгорание большегрузов. Водителей достать не удалось, они скончались на месте происшествия», — сказал представитель ведомства.

Личности водителей пока не установлены.

Ранее грузовик столкнулся с пассажирским поездом на железнодорожном переезде трассы Нижневартовск — Сургут.