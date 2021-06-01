В Севастополе пройдёт Международный фестиваль военных оркестров
- РИА Новости
Об этом сообщает «Новый Севастополь».
«В рамках фестиваля проходят шоу-дефиле военных оркестров — участников фестиваля, концертные выступления военных оркестров на концертных площадках и в парках Севастополя, марш-парад военных оркестров, выступление сводного оркестра, марафон концертных выступлений военных оркестров, концерт сводного оркестра Крымского соединения ВНГ России», — сообщается на официальном портале органов исполнительной власти города.
Ранее интернет-газета «Взгляд» сообщала об открытии приёма заявок на премию для музыкальных критиков «Резонанс».