В Севастополе пройдёт Международный фестиваль военных оркестров

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Международный фестиваль военных оркестров войск Национальной гвардии Российской Федерации «Всегда на страже — 2021» состоится в Севастополе с 10 по 21 июня.
В Севастополе пройдёт Международный фестиваль военных оркестров
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

«В рамках фестиваля проходят шоу-дефиле военных оркестров — участников фестиваля, концертные выступления военных оркестров на концертных площадках и в парках Севастополя, марш-парад военных оркестров, выступление сводного оркестра, марафон концертных выступлений военных оркестров, концерт сводного оркестра Крымского соединения ВНГ России», — сообщается на официальном портале органов исполнительной власти города.

Ранее интернет-газета «Взгляд» сообщала об открытии приёма заявок на премию для музыкальных критиков «Резонанс».

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