Цены на арендное жильё в России снизились на 15% за год
- РИА Новости
Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные «ДомКлик» Сбербанка.
«Средняя стоимость аренды жилья в России уменьшилась на 10—15%, при этом наибольшее снижение демонстрируют ставки аренды в малых городах, а также квартиры с большими площадями», — заявил ведущий аналитик федеральной компании «Этажи» Александр Иванов.
По его словам, наиболее заметно подешевели трёхкомнатные квартиры — на 16—18%.
Как добавил эксперт, двухкомнатные квартиры также сдаются дешевле. К примеру, в Ростове-на-Дону и Волгограде снижение оценивается в 10%.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв в беседе с телеканалом «360» рассказал, что с июля в регионе утвердят новые стандарты жилищного строительства.