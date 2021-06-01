Цены на арендное жильё в России снизились на 15% за год

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Цены на арендное жильё в России снизилось почти на 15% за год. Весной 2021-го снять квартиру можно было в среднем за 23 тыс. рублей (против 27 тыс. в 2020-м).
Цены на арендное жильё в России снизились на 15% за год
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные «ДомКлик» Сбербанка.

«Средняя стоимость аренды жилья в России уменьшилась на 10—15%, при этом наибольшее снижение демонстрируют ставки аренды в малых городах, а также квартиры с большими площадями», — заявил ведущий аналитик федеральной компании «Этажи» Александр Иванов.

По его словам, наиболее заметно подешевели трёхкомнатные квартиры — на 16—18%.

Как добавил эксперт, двухкомнатные квартиры также сдаются дешевле. К примеру, в Ростове-на-Дону и Волгограде снижение оценивается в 10%.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв в беседе с телеканалом «360» рассказал, что с июля в регионе утвердят новые стандарты жилищного строительства.

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