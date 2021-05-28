В Подмосковье с июля примут новые стандарты жилищного строительства

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал, что с июля в регионе утвердят новые стандарты жилищного строительства. Это в корне изменит облик многоквартирных домов.
В Подмосковье с июля примут новые стандарты жилищного строительства
  • © РИА Новости / Виталий Тимкив

Об этом Андрей Воробьёв рассказал в беседе с телеканалом «360».

Подъезды в домах нового типа станут просторнее, мусоропроводы в них не предусмотрены. Внутри обустроят удобные места для колясок и велосипедов.

«Те многоэтажки, которые мы видим порой, не всегда радуют глаз, мягко скажу. И поэтому мы новые стандарты внедряем, чтобы жизнь была комфортная, во дворе не было машин, всё было в один уровень и больше не надо было коляску поднимать по лестницам. Всё это в прошлом», — рассказал Андрей Воробьёв.

По его словам, современные застройщики уже сейчас руководствуются этими нормами.

Ранее член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на рынке жилья.

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