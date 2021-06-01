Долги россиян по ЖКУ выросли на 20% в I квартале

В I квартале 2021 года с долгами по ЖКУ не рассчитались 3,2 млн россиян, что на 20% больше, чем годом ранее.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов.

В рейтинге неплательщиков коммунальные должники оказались вторыми. Лидируют автолюбители. На 1 апреля с ГИБДД не рассчитались 13,6 млн владельцев машин.

Как заявила исполнительный директор Национального центра общественного контроля в сфере жилищно-коммунальных услуг «ЖКХ-контроль» Светлана Разворотнева, россиян могло расслабить действовавшее во время пандемии постановление о запрете отключать услуги, начислять штрафы и пени.

Со своей стороны, председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин отметил, что по действующему законодательству долги до 500 тыс. рублей рассматриваются судом в порядке приказного производства без вызова ответчика, что также могло отразиться на статистике.

Ранее телеканал «360» сообщал, что более 615 тыс. жителей Московской области получили бонусы и скидки за своевременную оплату жилищно-коммунальных услуг онлайн.