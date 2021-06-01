Умер вице-адмирал Юрий Сухачёв

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Вице-адмирал Юрий Сухачёв скончался в возрасте 75 лет. Об этом сообщили в Санкт-Петербургском клубе моряков-подводников и ветеранов ВМФ России.
Умер вице-адмирал Юрий Сухачёв
  • © Санкт-Петербургский клуб моряков-подводников и ветеранов ВМФ

«Клуб моряков-подводников с глубоким прискорбием сообщает, что 30 мая 2021 года на 76-м году ушёл из жизни член совета клуба вице-адмирал Юрий Александрович Сухачёв», — говорится в заявлении.

Отмечается, что Сухачёв с 1996 по 1998 год был командующим флотилией стратегических подводных ракетоносцев Северного флота.

Ранее стало известно, что на 65-м году жизни скончался лётчик-испытатель Герой России Тайгиб Толбоев.

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