Умер лётчик-испытатель Тайгиб Толбоев

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Лётчик-испытатель, Герой России Тайгиб Толбоев скончался на 65-м году жизни.
Умер лётчик-испытатель Тайгиб Толбоев
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Об этом сообщает пресс-служба главы Дагестана.

«20 мая 2021 года ушёл из жизни Толбоев Тайгиб Омарович, российский военный лётчик-испытатель, Герой Российской Федерации», — говорится в заявлении.

Согласно сообщению, Толбоев освоил и испытал более 50 типов и модификаций самолётов и вертолётов, участвовал в испытаниях нового ракетного вооружения, а также в боевых действиях, совершил несколько десятков боевых вылетов.

«За годы службы на разных участках Тайгиб Омарович снискал уважение и авторитет у своих коллег, друзей и земляков. Он был настоящим патриотом своей Родины. Светлая память о Тайгибе Толбоеве навсегда останется в наших сердцах», — отмечается в заявлении.

Ранее сообщалось, что американский лётчик-испытатель Чак Йегер, первым в истории превысивший скорость звука, скончался на 98-м году жизни.

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