Умер лётчик-испытатель, первым в истории превысивший скорость звука

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Американский лётчик-испытатель Чак Йегер, первым в истории превысивший скорость звука, скончался на 98-м году жизни. Об этом сообщила его супруга Виктория Йегер.
Умер лётчик-испытатель, первым в истории превысивший скорость звука
  • © Wikimedia

В своём Twitter она отметила, что Йегер прожил невероятную жизнь, был величайшим пилотом Америки.

«Его наследие — сила, жажда приключений и патриотизм — останутся в памяти навсегда», — говорится в сообщении.

Йегер принимал участие во Второй мировой войне, сбил более десятка вражеских самолётов. В 1947 году в возрасте 24 лет он впервые преодолел звуковой барьер, совершив полёт на экспериментальном Bell X-1 в пустыне Мохаве в Калифорнии.

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