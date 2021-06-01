В ДТП под Ростовом погибли три человека

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В результате столкновения двух легковых автомобилей в Аксайском районе Ростовской области погибли три человека. Об этом заявили в региональном управлении ГИБДД России.
В ДТП под Ростовом погибли три человека
  • РИА Новости
  • © Алексей Сухоруков

«Водитель автомобиля Ford, по предварительным данным, двигаясь с юга на север, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Lada Granta. В результате ДТП погибли три человека — водитель и пассажиры Lada», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что авария произошла в 07:25 на 1078-м километре автодороги М4 «Дон».

Ранее стало известно о гибели пяти человек при столкновении автомобилей в Алтайском крае.

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