В ДТП под Ростовом погибли три человека

В результате столкновения двух легковых автомобилей в Аксайском районе Ростовской области погибли три человека. Об этом заявили в региональном управлении ГИБДД России.

«Водитель автомобиля Ford, по предварительным данным, двигаясь с юга на север, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Lada Granta. В результате ДТП погибли три человека — водитель и пассажиры Lada», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что авария произошла в 07:25 на 1078-м километре автодороги М4 «Дон».

Ранее стало известно о гибели пяти человек при столкновении автомобилей в Алтайском крае.