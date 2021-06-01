Фигуранты дела о реабилитации нацизма признали вину

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Фигуранты уголовного дела о реабилитации нацизма, которые оставили заявки на сайте «Бессмертного полка» с изображениями деятелей нацистской Германии, признали вину. Об этом сообщили в Следственном комитете (СК) России.
Фигуранты дела о реабилитации нацизма признали вину
  • РИА Новости

«Следователями допрошены подозреваемые — Андрей Акимов из Оренбургской области и Сергей Сахаров из Томской области. В своих показаниях они признали факты размещения фотографий нацистских преступников и раскаялись в содеянном», — говорится в сообщении.

Отмечается, что следователи проводят осмотр изъятой компьютерной техники и средств связи.

Также обвиняемыми признаны жители Украины Дмитрий Алексеенко и Михаил Пух. 

Ранее стало известно, что СК возбудил дело по факту реабилитации нацизма.

По данным следствия, в мае текущего года злоумышленники разместили на сайте «Бессмертного полка России» заявки, в которых были фотографии Адольфа Гитлера, Йозефа Геббельса и Андрея Власова.

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