Фигуранты дела о реабилитации нацизма признали вину
- РИА Новости
«Следователями допрошены подозреваемые — Андрей Акимов из Оренбургской области и Сергей Сахаров из Томской области. В своих показаниях они признали факты размещения фотографий нацистских преступников и раскаялись в содеянном», — говорится в сообщении.
Отмечается, что следователи проводят осмотр изъятой компьютерной техники и средств связи.
Также обвиняемыми признаны жители Украины Дмитрий Алексеенко и Михаил Пух.
Ранее стало известно, что СК возбудил дело по факту реабилитации нацизма.
По данным следствия, в мае текущего года злоумышленники разместили на сайте «Бессмертного полка России» заявки, в которых были фотографии Адольфа Гитлера, Йозефа Геббельса и Андрея Власова.