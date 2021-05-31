СК возбудил дела за попытки разместить на сайте «Бессмертного полка» фотографии нацистов
- РИА Новости
Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства в понедельник, 31 мая.
«Возбуждены уголовные дела в отношении жителей нескольких регионов, а также граждан Украины, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ст. 354.1 УК России (реабилитация нацизма)», — сообщается на сайте ведомства.
По данным следствия, в мае текущего года злоумышленники разместили на сайте «Бессмертного полка России» заявки, в которых были фотографии Адольфа Гитлера, Йозефа Геббельса и Андрея Власова.
Как ранее сообщало издание «ПолитЭксперт», жителя Симферополя задержали за призывы к терроризму, которые он публиковал в интернете.