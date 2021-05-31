СК возбудил дела за попытки разместить на сайте «Бессмертного полка» фотографии нацистов

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Следственный комитет России возбудил уголовные дела против ряда лиц после попыток разместить фотографии нацистов во время проведения акции «Бессмертный полк».
СК возбудил дела за попытки разместить на сайте «Бессмертного полка» фотографии нацистов
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства в понедельник, 31 мая.

«Возбуждены уголовные дела в отношении жителей нескольких регионов, а также граждан Украины, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ст. 354.1 УК России (реабилитация нацизма)», — сообщается на сайте ведомства.

По данным следствия, в мае текущего года злоумышленники разместили на сайте «Бессмертного полка России» заявки, в которых были фотографии Адольфа Гитлера, Йозефа Геббельса и Андрея Власова.

Как ранее сообщало издание «ПолитЭксперт», жителя Симферополя задержали за призывы к терроризму, которые он публиковал в интернете.

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