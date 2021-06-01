«Ведомости»: кабмин может направить на развитие электрокаров более 700 млрд рублей

Правительство может включить в концепцию развития электротранспорта в России локализацию производства машин на водороде и создание инфраструктуры к ним, увеличив предполагаемый объём финансирования до 2030 года с 418 до 777 миллиарда рублей.

Об этом сообщает издание «Ведомости» со ссылкой на проект распоряжения кабмина, разработанный Минэкономразвития России.

«В распоряжение «Ведомостей» попал проект распоряжения правительства об утверждении Концепции электротранспорта, датированный 25 мая. Теперь весь комплекс мероприятий оценивается в 777 млрд рублей», — пишет издание.

Как отмечается, в документ добавили мероприятия по локализации автотранспорта на водородных топливных элементах (ВТЭ) и созданию водородной заправочной инфраструктуры.

Согласно проекту концепции, к 2030 году водородных заправок в России будет 1200, создание сети обойдётся в 126 миллиардов рублей.

К тому же уточняется, что ранее в реализацию данного проекта планировалось инвестировать 418 миллиардов рублей.

В марте сообщалось, что в России выросли продажи электромобилей с пробегом — в феврале продано 386 таких машин, что на 43% больше в сравнении с аналогичным периодом 2020 года.



