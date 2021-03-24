В России выросли продажи электрокаров на вторичном рынке в феврале

Короткая ссылка
В России выросли продажи электромобилей с пробегом — в феврале продано 386 таких машин, что на 43% больше в сравнении с аналогичным периодом 2020 года.
В России выросли продажи электрокаров на вторичном рынке в феврале
  • РИА Новости

Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на сайт аналитического агентства «Автостат».

Первое место в списке занял Nissan Leaf — доля продаж составила 86%. На второй позиции — Chevrolet Bolt (16 машин). На третьей строчке — Tesla Model S (9 автомобилей).

Также в список попали Tesla Model 3, Tesla Model X, BMW i3, Mitsubishi I-MiEV и Jaguar I-Pace.

Ранее главный редактор журнала «За рулём», автоэксперт Максим Кадаков в беседе с Nation News рассказал о перспективах электромобилей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить