В России выросли продажи электрокаров на вторичном рынке в феврале

В России выросли продажи электромобилей с пробегом — в феврале продано 386 таких машин, что на 43% больше в сравнении с аналогичным периодом 2020 года.

РИА Новости

Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на сайт аналитического агентства «Автостат». Первое место в списке занял Nissan Leaf — доля продаж составила 86%. На второй позиции — Chevrolet Bolt (16 машин). На третьей строчке — Tesla Model S (9 автомобилей). Также в список попали Tesla Model 3, Tesla Model X, BMW i3, Mitsubishi I-MiEV и Jaguar I-Pace. Ранее главный редактор журнала «За рулём», автоэксперт Максим Кадаков в беседе с Nation News рассказал о перспективах электромобилей.