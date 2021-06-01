Прокуратура начала проверку после пожара в школе на Камчатке

Прокуратура Петропавловска-Камчатского начала проверку после пожара в здании строящегося корпуса школы №33.

«Будет дана оценка качеству и соответствию техническому заданию используемых при строительстве материалов, в том числе на предмет огнестойкости, а также соблюдению техники безопасности при проведении монтажных работ», — приводит РИА Новости сообщение прокуратуры.

Ранее сообщалось, что в строящемся корпусе школы №33 в Петропавловске-Камчатском произошёл пожар на площади около 2 тыс. кв. м.

В результате происшествия пострадали три человека.