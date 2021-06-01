Прокуратура начала проверку после пожара в школе на Камчатке
- РИА Новости
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«Будет дана оценка качеству и соответствию техническому заданию используемых при строительстве материалов, в том числе на предмет огнестойкости, а также соблюдению техники безопасности при проведении монтажных работ», — приводит РИА Новости сообщение прокуратуры.
Ранее сообщалось, что в строящемся корпусе школы №33 в Петропавловске-Камчатском произошёл пожар на площади около 2 тыс. кв. м.
В результате происшествия пострадали три человека.