Прокуратура начала проверку после пожара в школе на Камчатке

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Прокуратура Петропавловска-Камчатского начала проверку после пожара в здании строящегося корпуса школы №33.
Прокуратура начала проверку после пожара в школе на Камчатке
  • РИА Новости
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«Будет дана оценка качеству и соответствию техническому заданию используемых при строительстве материалов, в том числе на предмет огнестойкости, а также соблюдению техники безопасности при проведении монтажных работ», — приводит РИА Новости сообщение прокуратуры.

Ранее сообщалось, что в строящемся корпусе школы №33 в Петропавловске-Камчатском произошёл пожар на площади около 2 тыс. кв. м. 

В результате происшествия пострадали три человека.

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