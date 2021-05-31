Колокольцев представил нового руководителя ГУ МВД по Саратовской области
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Об этом сообщает сайт «Аргументы и Факты» со ссылкой на официального представителя федерального министерства Ирину Волк.
Во время видеоконференции Колокольцев заявил, что Ситников занимался вопросами укрепления международного сотрудничества, а также в течение пяти лет работал на посту замглавы Бюро по координации борьбы с организованной преступностью в СНГ.
Министр поручил саратовскому главку улучшать качество предварительного расследования уголовных дел, проводить профилактику правонарушений. Также поручено обеспечить соблюдение порядка в период летнего отдыха.
В марте сообщалось, что Колокольцев представил личному составу новых глав пяти территориальных органов внутренних дел.