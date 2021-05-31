На территории бывших промзон Москвы построили 1,4 млн квадратных метров недвижимости с начала года

На территории бывших промзон Москвы построили и ввели в эксплуатацию почти 1,4 млн кв. м недвижимости с начала 2021 года, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства столицы Андрей Бочкарёв.

Об этом сообщает НСН.

«Бывшие производственные площадки обладают колоссальным потенциалом градостроительного развития. Сегодня ведётся активная работа по включению этих полузаброшенных территорий в полноценную жизнь города», — рассказал Бочкарёв.

По его словам, на месте бывших промзон появляются современные кварталы с многофункциональной застройкой, жильём, социальной инфраструктурой и рабочими местами.

«Только в этом году на таких площадках планируется построить и ввести в эксплуатацию более 70 различных объектов общей площадью порядка 4,1 млн кв. м, в том числе около 1,8 млн квадратов жилья», — цитирует Бочкарёва сайт Стройкомплекса.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв в беседе с телеканалом «360» рассказал, что с июля в регионе утвердят новые стандарты жилищного строительства.