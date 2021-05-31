В Подмосковье намерены создавать 50 — 60 тысяч рабочих мест ежегодно

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что в регионе намерены создавать около 50 — 60 тыс. высокопроизводительных и эффективных рабочих мест ежегодно.

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня».

Как отмечается, ситуацию с рабочими местами обсуждали на совещании в региональном правительстве.

«Наша задача — создавать каждый год по 50 — 60 тыс. рабочих мест, чтобы (граждане. — RT) могли рассчитывать на высокую заработную плату», — отметил Воробьёв.

В настоящее время соискателям доступно около 50 тыс. различных вакансий.

Ранее kp.ru сообщал, что власти Москвы оценили ситуацию на рынке труда.