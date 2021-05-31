В Подмосковье намерены создавать 50 — 60 тысяч рабочих мест ежегодно
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Об этом сообщает «Подмосковье сегодня».
Как отмечается, ситуацию с рабочими местами обсуждали на совещании в региональном правительстве.
«Наша задача — создавать каждый год по 50 — 60 тыс. рабочих мест, чтобы (граждане. — RT) могли рассчитывать на высокую заработную плату», — отметил Воробьёв.
В настоящее время соискателям доступно около 50 тыс. различных вакансий.
Ранее kp.ru сообщал, что власти Москвы оценили ситуацию на рынке труда.