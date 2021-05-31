Ставрополье приняло более 330 тысяч туристов с начала года

Ставропольский край принял более 330 тыс. туристов с начала 2021 года.

Об этом сообщает newstracker.ru.

Туризм принёс в казну городов — курортов 26 млн рублей курортного сбора, что укладывается в прогнозные показатели, заявил министр туризма и оздоровительных курортов региона Александр Трухачёв на совещании в правительстве.

В свою очередь, губернатор Ставрополья Владимир Владимиров поручил эффективно использовать собранные средства.

«Каждый собранный рубль, как и в прошлые годы, должен быть вложен в развитие курортной инфраструктуры и благоустройство Кавминвод», — отметил он.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что Анапа приняла около 340 тыс. туристов с начала 2021 года, из них с 1 мая — 184 тыс.