Мантуров назвал сроки запуска производства внедорожника Aurus
- РИА Новости
«Одной из самых ожидаемых новинок будет запуск в следующем году производства внедорожника Kommendant», — цитирует ТАСС Мантурова.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин по видеосвязи дал разрешение на запуск серийного производства российских автомобилей премиум-класса Aurus Senat на заводе Ford Sollers в Елабуге (Татарстан).
Газета «Известия» также писала, что в Москве в июле откроется шоурум по продаже автомобилей Aurus.