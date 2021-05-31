Глава Минпромторга Денис Мантуров назвал сроки запуска производства внедорожника Aurus.

«Одной из самых ожидаемых новинок будет запуск в следующем году производства внедорожника Kommendant», — цитирует ТАСС Мантурова.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин по видеосвязи дал разрешение на запуск серийного производства российских автомобилей премиум-класса Aurus Senat на заводе Ford Sollers в Елабуге (Татарстан).

Газета «Известия» также писала, что в Москве в июле откроется шоурум по продаже автомобилей Aurus.