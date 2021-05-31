Около 900 младших специалистов прибыли для прохождения службы в ЧФ

Около 900 младших специалистов прибыли на службу в части и соединения Черноморского флота (ЧФ) России.

Об этом сообщает «Крыминформ».

«Все военнослужащие прошли курс подготовки по различным специальностям и успешно сдали экзамены на знание теории, а также зачёты по общевойсковой подготовке», — заявили в отделе информационного обеспечения ЧФ.

Специалисты будут служить в корабельных соединениях, подразделениях армейского корпуса и морской авиации, ПВО.

«Таким образом, на Черноморский флот прибыло 100% младших специалистов, прибытие которых было спланировано в ходе весеннего призыва 2021 года», — отметили в отделе.

Военнослужащих разместят в отдельных казармах на 14 дней. Контроль за состоянием их здоровья будет осуществляться постоянно.

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