Около 900 младших специалистов прибыли для прохождения службы в ЧФ
- РИА Новости
Об этом сообщает «Крыминформ».
«Все военнослужащие прошли курс подготовки по различным специальностям и успешно сдали экзамены на знание теории, а также зачёты по общевойсковой подготовке», — заявили в отделе информационного обеспечения ЧФ.
Специалисты будут служить в корабельных соединениях, подразделениях армейского корпуса и морской авиации, ПВО.
«Таким образом, на Черноморский флот прибыло 100% младших специалистов, прибытие которых было спланировано в ходе весеннего призыва 2021 года», — отметили в отделе.
Военнослужащих разместят в отдельных казармах на 14 дней. Контроль за состоянием их здоровья будет осуществляться постоянно.
Ранее Newinform сообщал, что в проверке войск Западного военного округа приняли участие Таманская и Кантемировская дивизии.