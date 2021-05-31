Около 900 младших специалистов прибыли для прохождения службы в ЧФ

Короткая ссылка
Около 900 младших специалистов прибыли на службу в части и соединения Черноморского флота (ЧФ) России.
Около 900 младших специалистов прибыли для прохождения службы в ЧФ
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крыминформ».

«Все военнослужащие прошли курс подготовки по различным специальностям и успешно сдали экзамены на знание теории, а также зачёты по общевойсковой подготовке», — заявили в отделе информационного обеспечения ЧФ.

Специалисты будут служить в корабельных соединениях, подразделениях армейского корпуса и морской авиации, ПВО.

«Таким образом, на Черноморский флот прибыло 100% младших специалистов, прибытие которых было спланировано в ходе весеннего призыва 2021 года», — отметили в отделе.

Военнослужащих разместят в отдельных казармах на 14 дней. Контроль за состоянием их здоровья будет осуществляться постоянно.

Ранее Newinform сообщал, что в проверке войск Западного военного округа приняли участие Таманская и Кантемировская дивизии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить