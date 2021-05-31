Эксперт рассказала о мерах поддержки семьям с детьми в России

Заместитель председателя комиссии Общественной палаты России по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Юлия Зимова рассказала о мерах поддержки семьям с детьми.

В беседе с радио «Комсомольская правда» она заявила, что государство оказывает таким семьям комплексную поддержку.

«У нас же с вами не только одной материальной поддержкой можно помогать семье, есть много других видов поддержки, в том числе услуг и так далее», — отметила Зимова.

Так, по её словам, есть определённые льготы, например, для многодетных семей.

Ранее, как сообщал телеканал «360», министр образования Московской области Ирина Каклюгина рассказала, что благодаря губернаторской программе поддержки семей с приёмными детьми количество детских домов в регионе сократилось в несколько раз.