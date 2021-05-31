В Петербурге рассказали о ситуации с коечным фондом для больных COVID-19

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в эфире «Радио России — Санкт-Петербург» рассказал о ситуации с коечным фондом для больных коронавирусной инфекцией COVID-19 в городе.
В Петербурге рассказали о ситуации с коечным фондом для больных COVID-19
  • РИА Новости

«Мы пока не победили COVID-19, но нам есть что противопоставить новой инфекции. Мы организованы и сосредоточены. Мы создаём дополнительные места в стационарах. Но делаем это потому, что нам необходим резерв коек для Петербургского международного экономического форума», — цитирует РИА Новости Беглова.

Он сообщил, что «если вирус обнаружится у кого-то из участников, то он будет немедленно направлен в стационар».

Согласно данным на 31 мая, в России в течение суток зафиксировали 8475 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Общее число выявленных в стране случаев коронавируса достигло 5 071 917. 

Врач-иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с ФАН рассказал, когда можно вакцинироваться переболевшим коронавирусом.

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