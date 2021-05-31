Петербургский омбудсмен рассказала о возможных причинах проявления детской жестокости

Уполномоченный по правам ребёнка в Санкт-Петербурге Анна Митянина рассказала о возможных причинах проявления детской жестокости.

По её словам, на детскую психику влияет эмоциональный вакуум, невозможность найти близкого взрослого человека, а также особенности психотипа подростка.

Кроме того, на брифинге, организованном медиагруппой «Патриот» и ФАН, омбудсмен отметила, что снижение возрастной планки для уголовного наказания несовершеннолетних преступников не решит проблему.

«Как юрист, я бы не торопилась делать вывод, что ужесточение метода наказания является решением всех социальных проблем», — добавила Митянина.

Ранее доктор наук, профессор и психолог Андрей Зберовский в беседе с Inforeactor оценил влияние масочного режима на детей.