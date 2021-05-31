Психолог прокомментировал ситуацию с масочным режимом для детей

Доктор наук, профессор и психолог Андрей Зберовский оценил влияние масочного режима на детей.

«Масочный режим негативно влияет. Дети, особенно детсадовского возраста, чувствуют себя в этом мире ещё очень неуверенно, потому что они не знают окружающих людей, у них нет возможности защитить себя. Они полностью зависимы от взрослых. Соответственно, взрослые должны быть хорошо узнаваемы», — заявил он в беседе с Inforeactor.

По его словам, у детей должен быть чёткий, понятный образ родителей, родственников, а когда все вокруг ходят в масках, то этот образ близкого человека начинает постепенно стираться, и детям это не нравится.

Ранее врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с ФАН рассказал, когда можно вакцинироваться переболевшим коронавирусом.