Психолог прокомментировал ситуацию с масочным режимом для детей

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Доктор наук, профессор и психолог Андрей Зберовский оценил влияние масочного режима на детей.
Психолог прокомментировал ситуацию с масочным режимом для детей
  • РИА Новости

«Масочный режим негативно влияет. Дети, особенно детсадовского возраста, чувствуют себя в этом мире ещё очень неуверенно, потому что они не знают окружающих людей, у них нет возможности защитить себя. Они полностью зависимы от взрослых. Соответственно, взрослые должны быть хорошо узнаваемы», — заявил он в беседе с Inforeactor.

По его словам, у детей должен быть чёткий, понятный образ родителей, родственников, а когда все вокруг ходят в масках, то этот образ близкого человека начинает постепенно стираться, и детям это не нравится.

Ранее врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с ФАН рассказал, когда можно вакцинироваться переболевшим коронавирусом.

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