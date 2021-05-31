В АТОР оценили ситуацию с авиасообщением с Турцией

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе оценила ситуацию с авиасообщением с Турцией.

«На данный момент заседание оперштаба не состоялось. Когда оно состоится — не знаем. Ориентировочно, по имеющейся у нас информации, оно состоится на днях», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, на днях, вероятно, и станет известно решение или по продлению запрета, или по отмене запрета на прямое авиасообщение. Как отметила Ломидзе, прежде всего всех интересуют курорты Турции.

Эксперт также рекомендовала туристам не спешить с переносом туров, отменённых в 2020 году из-за пандемии.

«Наше предложение — дождаться решения оперштаба, потому что сейчас в ближайшие несколько дней делать какие-то суетливые движения, принимать решения о переносе туров преждевременно. Надо дождаться официальной информации, возможно, она будет положительной», — добавила Ломидзе.

Ранее глава транспортного комитета АТОР Дмитрий Горин в беседе с телеканалом «360» рассказал, что решение о возобновлении авиасообщения с Грецией в полном объёме должен принять оперативный штаб России.