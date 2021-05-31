АвтоВАЗ приостанавливает производство некоторых автомобилей на несколько дней

«Автоваз» на два дня приостановит выпуск ряда автомобилей, в том числе Granta. Об этом информирует ТАСС.

«Автоваз» вынужден приостановить производство автомобилей 2 и 3 июня 2021 года на сборочных линиях №1 (автомобили на платформе B0) и №5 (производство Granta) из-за недостатка поставок некоторых комплектующих», — рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что компания намерена возобновить производство 4 июня.

В компании добавили, что «данная ситуация не повлияет на доступность автомобилей в дилерских центрах».

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин по видеосвязи дал разрешение на запуск серийного производства российских автомобилей премиум-класса Aurus Senat на заводе Ford Sollers в Елабуге (Татарстан).