В Приморье прокомментировали ситуацию с коронавирусом

В Приморском крае вновь наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. В связи с этим в регионе идёт развёртывание коечного фонда для пациентов с COVID-19.

Об этом сообщает vostokmedia.com.

Ежесуточный показатель заболеваемости в Приморье с середины мая составляет более 30 человек в сутки.

Как сообщили в краевом Минздраве, на данный момент инфекционные койки есть в 17 лечебных учреждениях региона, их общее количество составляет 1034. В конце апреля коечный фонд для лечения пациентов с COVID-19 составлял 750 мест.

«В «дальзаводской» развёрнут резервный госпиталь для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией на 200 коек. На сегодняшний день он заполнен на 70%. Важно сказать, что ни один из нынешних пациентов госпиталя не вакцинировался от заболевания, хотя массовая вакцинация в Приморье началась в январе текущего года», — сообщила главврач Владивостокской клинической больницы № 4 Елена Новицкая.

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи академик Александр Гинцбург в беседе с ФАН призвал вакцинировать 70% населения России как можно скорее.