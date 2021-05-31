В Москве появится шоурум по продаже премиальных автомобилей Aurus

В Москве в июле 2021 года откроется шоурум по продаже автомобилей премиум-класса Aurus.

Об этом «Известиям» сообщил операционный директор АГ «Авилон» Олег Шамба.

«Шоурум марки Aurus будет располагаться в историческом здании бывшего ЗиЛа: сейчас там полным ходом идут ремонтные работы и постепенно приближаются к завершению. Всё оборудование и дизайн шоурума будут выполнены в полном соответствии с корпоративными стандартами и требованиями бренда Aurus: в дилерском центре будет царить атмосфера особого характера модельного ряда, наиболее полно отражающая ценности марки и соответствующая уровню «автомобиля №1 в России», — отметил Шамба.

Стоимость небронированной версии седана Senat будет начинаться от 18 млн рублей.

Срок ожидания автомобилей Aurus под заказ составит около четырёх месяцев.

Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на российском авторынке.