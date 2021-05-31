МВД не прорабатывает вопрос установки алкозамков за нетрезвую езду
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- РИА Новости
«Ведомство уже давало отрицательный отзыв на аналогичные предложения... эффективное внедрение алкозамков в России возможно только при условии... принятия необходимых законодательных актов, утверждения и внедрения технических стандартов, организации развитой сети контрольно-сервисных центров», — говорится в заявлении официального представителя МВД России Ирины Волк.
Она добавила, что в настоящее время все заявления по данной теме преждевременны и некорректны.
Ранее замглавы Минпромторга Василий Шпак сообщил об изучении совместно с ГИБДД возможности принудительного оборудования алкозамками автомобилей водителей, которые хоть раз привлекались к административной ответственности за езду в нетрезвом виде.