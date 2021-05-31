Захарова прокомментировала экстренную посадку в Берлине самолёта Ryanair

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала экстренную посадку в Берлине самолёта Ryanair, который летел из Дублина в Краков.
Захарова прокомментировала экстренную посадку в Берлине самолёта Ryanair
  • РИА Новости

«Самолёт посадили вчера, а новость появилась только сегодня? О происшествии стало известно только из пресс-релиза компании, а не из динамиков НАТО? Ни одного политического заявления или комментария? Никто не требует международного расследования?» — написала Захарова в Facebook.

По её словам, возникает вопрос, «может ли такое быть после недели западных припадков на тему посадки самолёта той же компании после аналогичного инцидента в Минске».

«Вы не понимаете, #ЭтоДругое», — отметила Захарова.

Ранее стало известно, что рейс авиакомпании Ryanair из Ирландии в Польшу посадили в Берлине из-за информации о «потенциальной угрозе безопасности» борта.

Как сообщили РИА Новости в аэропорту BER, самолёт Ryanair был вынужден в воскресенье, 30 мая, около 20:00 (21:00 мск) сесть в Берлине после того, как экипаж получил предупреждение от диспетчеров из Германии.

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