Кадровые проекты Москвы признаны лучшими в системе госуправления

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В Москве подвели итоги конкурса «Лучшие кадровые практики и инициативы в системе государственного и муниципального управления». Кадровые проекты столичного правительства признали одними из лучших.
Кадровые проекты Москвы признаны лучшими в системе госуправления
  • ©mos.ru

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Так, например, в тройку лучших включили столичную инициативу «Персональный трек развития». Её также назвали лучшей кадровой практикой по мнению конкурсантов.

«Персональный трек развития» — это образовательная онлайн-программа для совершенствования компетенций, которая позволяет пройти обучение без отрыва от работы. За 2020 год системой воспользовались более 2,5 тыс. сотрудников правительства столицы.

Ещё одним призёром конкурса стал проект «Исследование вовлечённости», позволяющий определить, насколько сотрудники довольны работодателем.

Всего на победу претендовали 167 кадровых проектов со всей страны, из них до финала дошли 108 номинантов.

Как ранее сообщали «Известия», компания ShanghaiRanking Consultancy опубликовала результаты ежегодного выпуска предметных рейтингов — ARWU — Global Ranking of Academic Subjects, в который вошли 19 российских университетов.

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