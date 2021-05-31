Умер первый губернатор Приамурья Альберт Кривченко

Умер первый губернатор Амурской области Альберт Кривченко, проинформировали в правительстве региона.

«Я выражаю искренние соболезнования родным и близким Альберта Аркадьевича. Мы потеряли чрезвычайно талантливого, порядочного и принципиального человека, который очень любил свою малую родину и многое для неё сделал», — приводятся слова губернатора Приамурья Василия Орлова.

Кривченко был назначен главой администрации Амурской области в 1991 году, став первым губернатором Приамурья.

Ранее сообщалось, что первый избранный губернатор Пермского края Геннадий Игумнов скончался в возрасте 84 лет.