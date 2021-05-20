Умер первый избранный губернатор Пермского края Геннадий Игумнов

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Первый избранный губернатор Пермского края Геннадий Игумнов скончался в возрасте 84 лет.
Умер первый избранный губернатор Пермского края Геннадий Игумнов
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«Геннадий Вячеславович был первым в истории Прикамья всенародно избранным губернатором. Несмотря на непростые социально-экономические и политические условия, он добился серьёзных положительных преобразований в регионе. Во многом основы благополучия Пермского края были заложены благодаря Геннадию Вячеславовичу», — приводятся на сайте губернатора Прикамья слова действующего главы региона Дмитрия Махонина.

Отмечается, что в период его руководства регионом начали активно развиваться экономика и промышленность, социальная и транспортная инфраструктура, сфера ЖКХ.

Игумнов родился в 1936 году в Пермском крае. С 1969 года работал на руководящих должностях Кизеловского горисполкома, с 1983 года — пермского облисполкома. Был назначен на должность губернатора края в 1996 году, в том же году был избран на эту должность по результатам второго тура выборов губернатора. В 2000 году уступил на очередных выборах Юрию Трутневу.

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