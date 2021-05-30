Соседка рассказала о характере устроившего стрельбу в Екатеринбурге

Соседка мужчины, устроившего стрельбу из окна дома в Екатеринбурге, рассказала о его характере.

По её словам, он всегда был вежливым и помогал.

«До этого таких случаев не было, первый раз такое. Трезвый он нормальный, всегда здоровается, сумку помогал донести», — сказала в беседе с Life.ru женщина.

Как ранее сообщало URA.RU, в отношении екатеринбуржца, устроившего стрельбу по прохожим, завели уголовное дело по нескольким статьям — покушение на убийство малолетнего и посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

30 мая в Екатеринбурге вооружённый мужчина открыл стрельбу из окна квартиры в одном из домов по улице Бородина. В результате пострадали сотрудник Росгвардии и девочка.