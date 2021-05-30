Соседка рассказала о характере устроившего стрельбу в Екатеринбурге
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По её словам, он всегда был вежливым и помогал.
«До этого таких случаев не было, первый раз такое. Трезвый он нормальный, всегда здоровается, сумку помогал донести», — сказала в беседе с Life.ru женщина.
Как ранее сообщало URA.RU, в отношении екатеринбуржца, устроившего стрельбу по прохожим, завели уголовное дело по нескольким статьям — покушение на убийство малолетнего и посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа.
30 мая в Екатеринбурге вооружённый мужчина открыл стрельбу из окна квартиры в одном из домов по улице Бородина. В результате пострадали сотрудник Росгвардии и девочка.