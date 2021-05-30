ТАСС: устроившего стрельбу в Екатеринбурге задержали

Мужчину, который устроил стрельбу в Екатеринбурге, задержали. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник.

«Бывший полицейский задержан в ходе штурма, для которого использовались светошумовые гранаты», — сказал источник.

Как уточняет Интерфакс со ссылкой на источник, правоохранительные органы проникли в квартиру стрелявшего, после чего задержали его.

30 мая в Екатеринбурге вооружённый мужчина открыл стрельбу из окна квартиры в одном из домов по улице Бородина. В результате пострадали сотрудник Росгвардии и девочка.

По данным Минздрава Свердловской области, девочка находится в крайне тяжёлом состоянии.