ТАСС: устроившего стрельбу в Екатеринбурге задержали
- РИА Новости
«Бывший полицейский задержан в ходе штурма, для которого использовались светошумовые гранаты», — сказал источник.
Как уточняет Интерфакс со ссылкой на источник, правоохранительные органы проникли в квартиру стрелявшего, после чего задержали его.
30 мая в Екатеринбурге вооружённый мужчина открыл стрельбу из окна квартиры в одном из домов по улице Бородина. В результате пострадали сотрудник Росгвардии и девочка.
По данным Минздрава Свердловской области, девочка находится в крайне тяжёлом состоянии.