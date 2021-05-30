СК начал проверку по факту гибели двух человек при пожаре в доме в Твери

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В Твери организована проверка по факту гибели двух человек при пожаре в доме, сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.
СК начал проверку по факту гибели двух человек при пожаре в доме в Твери
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«30 мая 2021 года в утреннее время в следственный отдел регионального СК России поступило сообщение​ об обнаружении сотрудниками МЧС в ходе тушения пожара в доме, расположенном по улице 2-я Интернациональная города Твери, тел мужчины 1977 года рождения и женщины 1935 года рождения», — говорится в пресс-релизе.

В результате пожара также госпитализирован ребёнок 2019 года рождения.

В настоящее время следователи и криминалисты осматривают место происшествия и опрашивают очевидцев. Для выяснения причин пожара и гибели людей в ближайшее время назначат пожарно-техническую и судебно-медицинскую экспертизы.

Ранее сообщалось, что в Мытищах возбудили уголовное дело по факту гибели двух детей пяти и шести лет в результате пожара в многоквартирном доме.

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