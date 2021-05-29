В ДТП в Башкирии пострадали пять человек

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В Башкирии на гужевую повозку, в которой пятеро сельчан ехали на праздник, совершила наезд иномарка, пять человек пострадали.
В ДТП в Башкирии пострадали пять человек
  • © РИА Новости

По данным регионального ГИБДД, авария произошла в Мечетлинском районе на 3-м км автодороги Новомуслюмово — Емаши — Карлыханово.

Отмечается, что жители Новомуслюмова направлялись на праздничное мероприятие, организованное близ их села. При повороте на гужевую повозку совершила наезд Toyota Avensis.

«По имеющимся данным, пять человек получили травмы, у одного из них (65-летней женщины) травматическая ампутация стопы», — приводит РИА Новости сообщение регионального ГИБДД.

Уточняется, что гужевое животное также было травмировано, а потом усыплено специалистами.

Ранее сообщалось, что два человека погибли в результате ДТП в Саратовской области.

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