Два человека погибли в результате ДТП в Саратовской области

В результате столкновения легкового автомобиля и грузовика на трассе в Хвалынском районе Саратовской области погибли два человека. Об этом рассказали в региональном главке ГИБДД.

«По предварительным данным, водитель 1972 года рождения, управляя автомобилем Volkswagen Tiguan, не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем MAN…» — приводит РИА Новости сообщение.

В результате ДТП произошло возгорание транспортных средств и съезд в кювет автомобиля Volkswagen.

Как отмечается, водитель и пассажир легкового автомобиля скончались на месте. Водитель фуры не пострадал.

В настоящее время сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в результате столкновения микроавтобуса с грузовиком на трассе М2 «Крым» в Тульской области один человек погиб и восемь пострадали.