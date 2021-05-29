Два человека погибли в результате ДТП в Саратовской области

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В результате столкновения легкового автомобиля и грузовика на трассе в Хвалынском районе Саратовской области погибли два человека. Об этом рассказали в региональном главке ГИБДД.
Два человека погибли в результате ДТП в Саратовской области
  • РИА Новости

«По предварительным данным, водитель 1972 года рождения, управляя автомобилем Volkswagen Tiguan, не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем MAN…» — приводит РИА Новости сообщение.

В результате ДТП произошло возгорание транспортных средств и съезд в кювет автомобиля Volkswagen.

Как отмечается, водитель и пассажир легкового автомобиля скончались на месте. Водитель фуры не пострадал.

В настоящее время сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в результате столкновения микроавтобуса с грузовиком на трассе М2 «Крым» в Тульской области один человек погиб и восемь пострадали.

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