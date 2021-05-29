Два человека погибли в результате ДТП в Саратовской области
- РИА Новости
«По предварительным данным, водитель 1972 года рождения, управляя автомобилем Volkswagen Tiguan, не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем MAN…» — приводит РИА Новости сообщение.
В результате ДТП произошло возгорание транспортных средств и съезд в кювет автомобиля Volkswagen.
Как отмечается, водитель и пассажир легкового автомобиля скончались на месте. Водитель фуры не пострадал.
В настоящее время сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что в результате столкновения микроавтобуса с грузовиком на трассе М2 «Крым» в Тульской области один человек погиб и восемь пострадали.