Один человек погиб и восемь пострадали в ДТП в Тульской области

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В результате столкновения микроавтобуса с грузовиком на трассе М2 «Крым» в Тульской области один человек погиб и восемь пострадали. Об этом рассказали в региональном управлении МВД.
Один человек погиб и восемь пострадали в ДТП в Тульской области
  • РИА Новости

«Сегодня в 01:40 на 233-м км автодороги М2 «Крым» произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трёх транспортных средств», — приводит ТАСС сообщение.

По предварительной информации, микроавтобус Citroen Jumper, двигаясь в направлении города Орла, совершил столкновение со стоящим грузовым автомобилем марки MAN с полуприцепом, после чего микроавтобус столкнулся с автомобилем Chevrolet Cruze.

В результате столкновения один человек погиб, ещё восемь госпитализированы, среди них четверо детей.

Ранее сообщалось, что на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск произошла авария. В результате столкновения легкового автомобиля с фурой погибли супружеская пара и их двухлетний ребёнок.

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