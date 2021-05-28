Семья с маленьким ребёнком погибла в ДТП с фурой в Тюменской области

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На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск произошла авария. В результате столкновения легкового автомобиля с фурой погибли супружеская пара и их двухлетний ребёнок.
Семья с маленьким ребёнком погибла в ДТП с фурой в Тюменской области
  • РИА Новости

Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области.

«По предварительным данным, LADA XRAY при обгоне выехала на встречную полосу. За рулём был житель города Лянтор (ХМАО). Пытаясь избежать столкновения, ехавшая по встречной полосе Toyota выехала на обочину. Оттуда авто выбросило на встречную полосу, где произошло столкновение со второй Toyota и фурой», — сообщили в пресс-службе.

При этом водитель, создавший аварийную ситуацию, продолжил движение. Его догнал и прижал к обочине дальнобойщик, после чего виновник вернулся на место ДТП.

Ранее сообщалось, что в Ачинском районе Красноярского края при столкновении легкового автомобиля и автофургона погибли пять человек.

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