В Марий Эл продлили ограничения по коронавирусу до 5 июля
- РИА Новости
«По итогам заседания оперштаба глава Марий Эл Александр Евстифеев озвучил, что действие указа и ограничительных мероприятий по введённому на территории республики режиму повышенной готовности продлевается до 5 июля включительно», — говорится в сообщении на сайте республиканской администрации.
Таким образом, до 5 июля на территории республики не допускается проведение публичных мероприятий.
Ранее сообщалось, что в Нижегородской области принято решение смягчить коронавирусные ограничения.