В Марий Эл продлили ограничения по коронавирусу до 5 июля

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В Марий Эл продлили режим повышенной готовности из-за коронавируса до 5 июля 2021 года.
В Марий Эл продлили ограничения по коронавирусу до 5 июля
  • РИА Новости

«По итогам заседания оперштаба глава Марий Эл Александр Евстифеев озвучил, что действие указа и ограничительных мероприятий по введённому на территории республики режиму повышенной готовности продлевается до 5 июля включительно», — говорится в сообщении на сайте республиканской администрации.

Таким образом, до 5 июля на территории республики не допускается проведение публичных мероприятий.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области принято решение смягчить коронавирусные ограничения.

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